Шелухин Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелухин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11996. ШЕЛУХИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Сенненск. у., Мокшинск. в., д. Слободы; — Н. С. 3 уч. Сенненск. у. Вооруж. кража, лиш. св. 3 г. Исп. 28 июля 920.
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