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Лукин Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукин
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8294. ЛУКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 34 л., Троицк. у., Кособородск. в., д, Тугузак. Н. С. 1 уч. Троицк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 23 сент. 923.

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