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Иванова Елена Моисеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Елена
Отчество
Моисеевна
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5211. ИВАНОВА ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА, 24 л., Ржевск. у., Замошинск. в., д. Истонки. Н. С. 4 уч. г. Твери. Ст. ст. 195, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 сентября 923.

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