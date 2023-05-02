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Орлов-Катанаенко Михаил Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов-Катанаенко
Имя
Михаил
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7242. ОРЛОВ-КАТАНАЕНКО МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ, 27 л., Бухтарминск. у., Защитн. в., с. Орловки. Н. С. 2 уч. г. Томска. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 окт. 923.

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