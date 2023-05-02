Мякишев Василий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мякишев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17430. МЯКИШЕВ, ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 18 л. Гр. Верейск. у., Кубинск. в., д. Осоково; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Мошенничество и дезертир., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. по 5 л. Исп. 3 дек. 920.
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