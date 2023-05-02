Задников Кузьма Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Задников
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15073. ЗАДНИКОВ, КУЗЬМА ИВАНОВИЧ, 32 л. Гр. Моршанск. у. и в., с. Старого Устья; — Н. С. 3 уч. Моршанск. окр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 16 авг. 920.
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