Грешенков Лаврентий Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грешенков
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101992. ГРЕШЕНКОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ Карповъ, 19 л. Мщ. г. Фридрихштадта, рд. въ г. Митавѣ; — Рижск. О. С., 11 Мая 911, 133, 140, 13 и 1642 У., по слож. съ наказ. по приг. Митаво-Баусск. С. М. С. отъ 19 Мая 910 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 2 г. и 9 м. Исп. 5 Іюля 911.
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