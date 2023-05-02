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Панькин Прокопий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панькин
Имя
Прокопий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7452. ПАНЬКИН ПРОКОПИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л, Моршанск у., Матчерск. в, д. Кириллонки. Н С. 10 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор пр 2 г. Исп. 27 янв. 923.

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