Панькин Прокопий Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панькин
- Имя
- Прокопий
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7452. ПАНЬКИН ПРОКОПИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л, Моршанск у., Матчерск. в, д. Кириллонки. Н С. 10 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор пр 2 г. Исп. 27 янв. 923.
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