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Бабич Еремей Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабич
Имя
Еремей
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
05 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
35452. БАБИЧЪ, ЕРЕМѢЙ ТРОФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Чигирин. у., Александровск. в., с. Голикова, 30 л.; — Кіевск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 5 Янв. 909. | 902 60747 1655 У. | 95 68406 169 М. | 99 88318 1647 У. | 95 16636 1647 У. | 96 65049 1655 У.

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