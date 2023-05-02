Русаков Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8425. РУСАКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 42 л., Черепановск. у., Боровлянск. в. Н. С. 2 уч. Черепановск. у. Ст. ст. 140-а, 178. лиш. св. 2 г. и пор пр. 1 г. Исп. 29 авг. 923.
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