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Русаков Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русаков
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
29 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8425. РУСАКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 42 л., Черепановск. у., Боровлянск. в. Н. С. 2 уч. Черепановск. у. Ст. ст. 140-а, 178. лиш. св. 2 г. и пор пр. 1 г. Исп. 29 авг. 923.

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