Молодцов Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Молодцов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33813. МОЛОДЦОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Ишима, 31 г., рд. въ г. Керчи; — Г. С. 2 уч. г. Керчи (въ 8 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Февр. 905. | 903 88888 169 М. | 93 58279 313 У. | 900 53551 313 У. | 92 41973 313 У. | 97 77614 313 У. | 89 14783 313 У. | 94 80106 313 У.
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