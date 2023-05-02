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Шевченко Степан Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевченко
Имя
Степан
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
13626. Шевченко Степан Леонтьевич, 36 л., Полтавск. окр., Переяславск. р., д. Мысковец. Сев.-Кавказск Крайсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926.

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