Фетисов Илья Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фетисов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29877. ФЕТИСОВ, ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Жиздринск. у., Людиновск. в., д. Тихановка; — П. С. Сов. пех. команд. курс. г. Калуги. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 21 июня 920.
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