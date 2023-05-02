Пайко Артемий Георгиезич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пайко
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Георгиезич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7390 ПАЙКО АРТЕМИЙ ГЕОРГИЕЗИЧ, 19 л., Почепск. у., Краснослободск. в., Гомельск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. Пр. 1г. Исп. 15 ноября 923.
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