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Нилов Николай Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нилов
Имя
Николай
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9600. Нилов Николай Владимирович, 22 л., Тверск. г., Зубцовск. у., Коробинск. в., д. Мазжарино. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6 апр. 926.

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