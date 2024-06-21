Авдеева Ульяна Кириллова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеева
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Кириллова
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129277. АВДЕЕВА, УЛЬЯНА КИРИЛлова. К. Корочанск. у., Подолешанск. в., с. Авдѣевки, 38 л., рд. т. же у., Новооскочанск. в., въ д. Выползовкѣ; — У. Чл. О. С. по Корочанск. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.
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