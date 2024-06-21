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Авдеева Ульяна Кириллова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеева
Имя
Ульяна
Отчество
Кириллова
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
129277. АВДЕЕВА, УЛЬЯНА КИРИЛлова. К. Корочанск. у., Подолешанск. в., с. Авдѣевки, 38 л., рд. т. же у., Новооскочанск. в., въ д. Выползовкѣ; — У. Чл. О. С. по Корочанск. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.

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