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Джукеев Давлетчан Джукеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джукеев
Имя
Давлетчан
Отчество
Джукеевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3895. ДЖУКЕЕВ ДАВЛЕТЧАН ДЖУКЕЕВИЧ, 33 л., Акмолинск. у., Сарычуженск. в., аула № 1 Ст. 114а, лиш. св. 1 г. Исп. 13 апр. 923.

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