Антонов Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 272. АНТОНОВ, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 31 г. Гр. Царскосельск. у., Рождественск. в., д. Грязи; — Псковск. Губ. Ревтрибунал. Взяточничество, лиш. св. 10 л. или отправка на фронт. Исп. 8 окт. 919.
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