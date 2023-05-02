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Антонов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
272. АНТОНОВ, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 31 г. Гр. Царскосельск. у., Рождественск. в., д. Грязи; — Псковск. Губ. Ревтрибунал. Взяточничество, лиш. св. 10 л. или отправка на фронт. Исп. 8 окт. 919.

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