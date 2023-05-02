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Конопляев Федор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конопляев
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5113. КОНОПЛЯЕВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, 45 л., Никольск. у., Пермасск. в., д. Дворища. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 107, 2 ч. 144, 116, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/ХІІ—24. 

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