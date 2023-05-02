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Савельев Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельев
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8565. САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 38 л., Таганрогск. у., с. Успенки. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 16 ч. 3 и 180 п. п. «г» и «ж», лиш. св. 3 г. Исп. 1 июня 923.

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