Алексеев Сидор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44799. АЛЕКСѢЕВЪ, СИДОРЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. пос. Азова, Ростов. (и. Д.) окр., 29 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Мая 905.
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