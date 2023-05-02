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Анатольев Иван Анатольевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анатольев
Имя
Иван
Отчество
Анатольевич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
123. Анатольев Иван Анатольевич, 37 л., Нижегородск. г., Семеновен, в. Н. С. Деж. кам. г. Астрахани. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 21/Х—26

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