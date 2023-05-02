Безгубов Андрон Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безгубов
- Имя
- Андрон
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129965. БЕЗГУбОВЪ, АНДРОНЪ КОРНЕевъ. К. Балашовск. у., Львовск. в., с. Безлѣснаго, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Балашовск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 12 Окт. 909.
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