Браулавский Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБраулавский Иван Иванов

Браулавский Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Браулавский
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45413. БРАУЛАВСКІЙ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Ямпольск. у., Пеньковск. в., 21 г., рд. Винницк. у., въ г. Жмеринкѣ; — К.-Подольск. О. С., 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 11 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close