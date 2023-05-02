Цевловский Андрей Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цевловский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 381
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13069. ЦЕВЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л., г. Смоленска. В. Т. 5 Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. 60, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/ІІІ—24.
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