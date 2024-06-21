Ипполитов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ипполитов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34102. ИППОЛИТОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Политовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Царевск. у., Калмыцко-Балкск. в., с. Водянаго, 35 л.; — Саратов. О. С., 149 и 1642 У., арест. отд. 5 л. Исп. 12 Нояб. 907. | 906 22567 1655 У. | 905 26248 169 М. | 904 90950 169 М.
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