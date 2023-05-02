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Моношин Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Моношин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26866. МОНОШИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Зарайск. у., Старолетовск. в., д. Вакино; — Н. С. 2 Сокольническ. уголовн. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 11 д. пр. з. Исп. 16 июля 920.

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