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Коржев Константин Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коржев
Имя
Константин
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6517. КОРЖЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 37 л., г. Воронежа, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 июля 923.

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