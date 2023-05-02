Алимов Зейнебетдин Хисаметдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алимов
- Имя
- Зейнебетдин
- Отчество
- Хисаметдинов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102. Алимов Зейнебетдин Хисаметдинов, 22 л., Татарск. АССР, Буинск. к., Городищенск. в., д. Татарск.-Шатрашаны. Н. С. 3 уч. Буинск. к. Ст. 81 г., лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ІѴ—26.
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