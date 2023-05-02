Цильвик Павел Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цильвик
- Имя
- Павел
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141022. ЦИЛЬВИКЪ, ПАВЕЛЪ ВИКЕНТЬЕВЪ. К. Бѣлостокск. у., Обрубниковск. в., д. Куликовки, 48 л.; — З. Н. 4 уч. Бѣлостокск. у. 2 Сент. 909, 14 и 155 М., по сов. съ 2 приг. сего З. Н. отъ 2 Сент. 909 г. (155 М., тюр. 1 м. и 2 м.), тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909.
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