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Губаев Габизулла Тимербаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губаев
Имя
Габизулла
Отчество
Тимербаев
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3525. ГУБАЕВ ГАБИЗУЛЛА ТИМЕРБАЕВ, 25 л., Вятск. у., Ижевского завода. Амурск. Губсуд. Ст. 167, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 авг. 923.

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