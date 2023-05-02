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Мануенко Ермолай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мануенко
Имя
Ермолай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8721. МАНУЕНКО ЕРМОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 30 л., Рубцовск. у., Курьинск в. и с. Н. С. 5 уч. Рубцовск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 30 ноября 923.

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