Дуров Александр Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дуров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4219. ДУРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, 50 л., Грязовецк. у., Шуйск. в., д. Подкурное. Вологодск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. п пор. пр. 2 г. Исп. 14 ноября 923,
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.