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Архипина-Макарова Раиса Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипина-Макарова
Имя
Раиса
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
12 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
220. Архипина-Макарова Раиса Дмитриевна, 20 л. Оренбургск. г., с. Ситцев а. Н. С. 2 р. г. Астрахани. Ст. 88, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 12/І—26.

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