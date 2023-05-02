Андрюшов Леонтий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрюшов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129524. андрюшовъ, леонтій дмитріевъ. К. Спасск. у., Спасско-Городск. п., с. Гальчевки, 10 л.; — Г. С. г. Спасска, Тамбов. г. 15 Сент. 909,11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 2 Окт. 909.
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