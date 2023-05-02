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Андрюшов Леонтий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрюшов
Имя
Леонтий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129524. андрюшовъ, леонтій дмитріевъ. К. Спасск. у., Спасско-Городск. п., с. Гальчевки, 10 л.; — Г. С. г. Спасска, Тамбов. г. 15 Сент. 909,11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 2 Окт. 909.

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