Лазуткин Федор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазуткин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7866. ЛАЗУТКИН ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 24 л., Тульск у., Анишинск. в. и с. Н. С. 1 уч. Бененск у. Ст. ст. 95 и 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 и г. Исп. 13 авг. 923.
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