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Почтарев Филипп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Почтарев
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
10717. Почтарев Филипп Иванович, 26 л., Клинск. у., Петровск. в., д. Милухиной. Н. С. 16 р. Томск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 14 апр. 926.

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