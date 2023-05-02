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Горбатенко Матвей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбатенко
Имя
Матвей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
2005. ГОРБАТЕНКО МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Курск. г., Дмитриевск. у., Фокинск. в., с. Снижы. Курск. Губсуд. Ст. ст. 105, 109, 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 2/ІІ—24.

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