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Зильберт-Клинченко Максим Аркадьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зильберт-Клинченко
Имя
Максим
Отчество
Аркадьевич
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
15240. ЗИЛЬБЕРТ-КЛИНЧЕНКО, МАКСИМ АРКАДЬЕВИЧ, 23 л. Гр. г. Вильно; — Н. С. 2 Городск. р., 1 отд. г. Петрограда. Дезертир., лиш. св. 1 г. Исп. 3 дек. 920.

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