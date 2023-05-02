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Коросталев Степан Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коросталев
Имя
Степан
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
26 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6627. КОРОСТАЛЕВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., Камышловск. у., Еланск. в., с. Тыловки, Н. С. 2 уч. Тюменск. у., Ст. 157, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 26 февр. 923.

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