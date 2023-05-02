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Салдин Илларион Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салдин
Имя
Илларион
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8662. САЛДИН ИЛЛАРИОН СЕМЕНОВИЧ, 57 л., Новоузенск. у., Натальинск. в., с. Малахова. В. Т. Триб. Туркестанск. окр. Ст. ст. 105 и 116, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 923.

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