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Ахметжанов Гали

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахметжанов
Имя
Гали
Дата исполнения приговора
25 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1186. Ахметжанов Гали, 27 л., Нижегородск. г., Сергачевск. у., Пестряксинск. в. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 25 февр. 926.

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