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Курпп Юрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курпп
Имя
Юрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7702. КУРПП ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л. Рд. в Финляндии б. Выборгск. г., д. Мустамяки. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 97 ч. 2 и 98, лиш. св. 5 л. Исп. 3 апр. 923.

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