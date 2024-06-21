Кабанов Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кабанов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146647. КАБАНОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Елецк. у., Извальск. в., д. Секретаровки, 24 л., рд. въ г. Ельцѣ; — Елецк. О. С. 1 Сент. 909, 13 и 2 ч. 225 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 23 Окт. 909. | 907 31902 169 М. | 902 13161 1647 У. | 905 31933 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 87340. | 903 40199 172 М.
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