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Кочегаров Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочегаров
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6833. КОЧЕГАРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 44 л., Псковск. у., Псково-Градск. в., д. Черный-Ручей, Н. С. 1 уч. Псковск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 20 июля 923.

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