Горев Назар Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горев
- Имя
- Назар
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81530. ГОРЕВЪ, НАЗАРЪ СТЕПАНОВЪ, 65 л. К. изъ сс. Тобольск. у., Загваздинск. в., д. Новой, рд. Вятск. г., Орловск. у., Казаковск. в., въ д. Горевой; — Тобольск., О. С., 23 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 27 Мая 911. | 906 76391 177 М. | Въ 72 г. Вологод. С. П., за кражу, арест. отд. 1 г.
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