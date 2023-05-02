Бартломейчик Франц Августинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартломейчик
- Имя
- Франц
- Отчество
- Августинов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100799. БАРТЛОМЕЙЧИКЪ, ФРАНЦЪ Августиновъ, 64 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бирезинск. у., гм. Мрога-Дольна, д. Генриховъ; — Петроков. О. С., 21 Мая 911, 2 ч. 1655 и 1 ч. 1659¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 28 Іюня 911. | 905 19716 1647 У. | 89 85254 1655 У. | 900 86347 1659 У. | 86 75530 285 У. | 98 84659 1655 У. | 82 64969 1647 У. | 93 94153 1647 М. | 78 24870 169 М.
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