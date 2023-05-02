Клевцов Абрам Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клевцов
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5984. КЛЕВЦОВ АБРАМ ИВАНОВИЧ, 23 л., Калачинкск. у., Серебрянск. в., д. Согры, Омск. Губсуд, Ст. 169 ч. .1, лиш. св. 3 г., Исп. 20 ноября 923
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