Шимырбаев Лукман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шимырбаев
- Имя
- Лукман
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13724. Шимырбаев Лукман, 43 л., Семипалатинск. г., Кар-Каралинск. у., Дагандинск. в. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 155, 167, лиш. св. 2 г. 3 м. 28 д. П. в. з. с. 27 мар. 926.
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