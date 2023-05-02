Трухачев-Болдин Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трухачев-Болдин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12125. ТРУХАЧЕВ-БОЛДИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Сердобск. у., Бековск. в, с. Согласовки. Саратовск. Губсуд. Ст. 180 п. в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18/Ѵ—24
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